Epstein-ügy: Les Wexner milliárdos vállalkozót is meghallgatták az amerikai kongresszusban

Les Wexner milliárdos vállalkozót, a Victoria’s Secret fehérneműgyártó egykori vezérigazgatóját is meghallgatta az amerikai kongresszus alsóházának Epstein-botrányt vizsgáló felügyeleti bizottsága szerdán.

A zsidó vállalkozó, akit az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda egy 2019-es dokumentuma Jeffrey Epstein egyik tettestársaként említett, a testület zárt ajtók mögött tartott meghallgatásán hangsúlyozta, hogy Epstein felhasználta őt, de a bűncselekményekről nem volt tudomása.

Les Wexner a nyilvánosságra hozott nyitóbeszédének szövege szerint saját magát "naivnak, ostobának és hiszékenynek" mondta, amiért valamennyire is megbízott Jeffrey Epsteinben, aki "átejtette" őt.

A 88 éves üzletember egyben azt hangoztatta, hogy semmi rosszat nem követett el, nincs rejtegetnivalója, Jeffrey Epsteinnel minden kapcsolatát megszüntette, miután az első szövetségi nyomozás megindult ellene.

Jeffrey Epstein pénzügyi tanácsadóként dolgozott Wexnernek.

A képviselőház felügyeleti bizottsága a múlt héten Ghislaine Maxwellt, Jeffrey Epstein egykori barátnőjét hallgatta meg, aki egyedüliként kapott börtönbüntetést az Epstein-féle, bűnszervezetben, részben kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt.

A kongresszusi testület szintén zárt ajtók mögött a jövő héten Bill Clinton volt elnököt és Hillary Clinton egykori First Ladyt és külügyminisztert hallgatja meg.

(MTI nyomán)