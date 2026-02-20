Külföld, LMBTQP+ :: 2026. február 20. 13:00 ::

Két külföldi lány holtteste? - Újraindítják a nyomozást Epstein egykori birtokával kapcsolatban Új-Mexikóban

Újraindítja a nyomozást az új-mexikói ügyészség Jeffrey Epstein egykori birtokához kapcsolódó bűncselekmények ügyében a washingtoni igazságügyi minisztérium által közzétett új információk alapján.

Új-Mexikó állam igazságügyi minisztériuma helyi idő szerint csütörtökön jelentette be, hogy a január végén nyilvánosságra hozott Epstein-aktákból napvilágra került új információk alapján a néhai amerikai pénzember számos bűncselekményt követhetett el három évtizeden keresztül Új-Mexikó területén. A hatóságok vizsgálni fogják egyebek mellett azokat az egyelőre nem bizonyított állításokat is, amelyek szerint Epstein elrendelte, hogy a szóban forgó új-mexikói birtoka közelében temessék el két külföldi lány holttestét.





But What’s most interesting is who owns it now:



Texas Republican Don Huffines owns it… who was… #BREAKING - New Mexico lawmakers launch Investigation into Epstein’s 7,600-Acre Zorro Ranch after Epstein Files revealed there were “Foreign Girls” possibly buried in the hillsBut What’s most interesting is who owns it now:Texas Republican Don Huffines owns it… who was… pic.twitter.com/TPwc443pMy February 17, 2026

Raúl Torrez új-mexikói főügyész rendelte el az egykor Epstein birtokában lévő birtok, a Santa Fe várostól délre eső, úgynevezett Zorro-ranch ügyében a nyomozás újraindítását. A vizsgálatot még az elődje zárta le 2019-ben, hogy elkerüljék az átfedést a szövetségi vizsgálatokkal. A főügyész közlése szerint azonnal hozzáférést kérnek az Epstein-ügy teljes szövetségi aktájához.

"A titkosítás alól a közelmúltban feloldott FBI-akták alapján indokolttá vált a nyomozás újraindítása" - közölte az új-mexikói igazságügyi minisztérium két nappal azt követően, hogy Új-Mexikó állam törvényhozása is bizottságot hozott létre a Zorro-farm ügyeinek vizsgálatára.

A Time magazin arról írt, hogy az Epstein-aktákban számos helyen említik a szóban forgó farmot, ahol sajtójelenések szerint emberkereskedelem és szexuális visszaélések folyhattak.

(MTI nyomán)