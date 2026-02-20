Újraindítja a nyomozást az új-mexikói ügyészség Jeffrey Epstein egykori birtokához kapcsolódó bűncselekmények ügyében a washingtoni igazságügyi minisztérium által közzétett új információk alapján.
Új-Mexikó állam igazságügyi minisztériuma helyi idő szerint csütörtökön jelentette be, hogy a január végén nyilvánosságra hozott Epstein-aktákból napvilágra került új információk alapján a néhai amerikai pénzember számos bűncselekményt követhetett el három évtizeden keresztül Új-Mexikó területén. A hatóságok vizsgálni fogják egyebek mellett azokat az egyelőre nem bizonyított állításokat is, amelyek szerint Epstein elrendelte, hogy a szóban forgó új-mexikói birtoka közelében temessék el két külföldi lány holttestét.
Raúl Torrez új-mexikói főügyész rendelte el az egykor Epstein birtokában lévő birtok, a Santa Fe várostól délre eső, úgynevezett Zorro-ranch ügyében a nyomozás újraindítását. A vizsgálatot még az elődje zárta le 2019-ben, hogy elkerüljék az átfedést a szövetségi vizsgálatokkal. A főügyész közlése szerint azonnal hozzáférést kérnek az Epstein-ügy teljes szövetségi aktájához.
"A titkosítás alól a közelmúltban feloldott FBI-akták alapján indokolttá vált a nyomozás újraindítása" - közölte az új-mexikói igazságügyi minisztérium két nappal azt követően, hogy Új-Mexikó állam törvényhozása is bizottságot hozott létre a Zorro-farm ügyeinek vizsgálatára.
A Time magazin arról írt, hogy az Epstein-aktákban számos helyen említik a szóban forgó farmot, ahol sajtójelenések szerint emberkereskedelem és szexuális visszaélések folyhattak.
