Külföld :: 2026. február 23. 09:52 ::

Néhány nap alatt négy szerb épületet rongáltak meg Koszovóban

Néhány nap alatt négy szerb épületet rongáltak meg Koszovóban - közölte a szerb kormány Koszovó-ügyi irodája, amely a koszovói szerb kisebbség megfélemlítésére tett kísérletnek nevezte az eseteket, és a nemzetközi közösség sürgős fellépését kérte.

Az iroda hangsúlyozta: a templomok elleni akció nem véletlenszerű, hanem tudatos cselekmény.

A tájékoztatás szerint két álarcot viselő elkövető tört be szombat éjszaka Gornja Gusterica szerb templomába, megrongálta a bejárati ajtót, és eltulajdonította az adományokat. A betörők a templom belső tereit is feldúlták, az oltárig és a liturgikus ruhákat tároló szekrényig jutottak. A biztonsági kamera felvételén két álarcos személy látható, aki elfordítja a kamerát, hogy ne látsszon a bejárat. A rendőrség vizsgálja az esetet.

Az iroda közleménye szerint az elmúlt napokban több hasonló eset is történt: betörtek a Szent Dimitrij-templomba, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg jelét rajzolták egy szerb óvoda falára, valamint szerb sírokat gyaláztak meg. A szerb kormány Koszovó-ügyi Irodája úgy véli, ezek az esetek annak a folyamatos nyomásgyakorlási kísérletnek a részei, amelynek célja a szerb közösség biztonságérzetének gyengítése.

A közleményben kiemelték: az ilyen jellegű támadásokra nincs mentség, ezért a nemzetközi jelenléttel rendelkező szervezetek gyors és határozott beavatkozását kérik, hogy véget vessenek az etnikai indíttatású incidensek sorozatának. Az iroda jelezte, hogy az ügy részleteiről tájékoztatni fogja a nemzetközi nyilvánosságot is, mert nem szabad, hogy ezek a cselekmények elfogadottá váljanak Európában.

A szerb kulturális minisztérium is reagált a rongálásokra. A közlemény szerint a templomok és temetők ellen irányuló vandalizmus a Koszovóban uralkodó erőszakos és szélsőséges légkör, valamint a tettek következmények nélkül maradása miatt ismétlődhet meg. A minisztérium az illetékesek sürgős fellépését, az elkövetők felkutatását és szigorú megbüntetését, valamint a szerb vallási és kulturális örökség hatékonyabb védelmét sürgette. A tárca szerint az utóbbi egy évben 26 olyan esetet jegyeztek fel, amelynek célpontjai szerb hívők, temetők vagy a Szerb Ortodox Egyház objektumai voltak.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, Belgrád azonban ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. A szerbek szemében Koszovó Szerbia szíve, a szerb nép vallásának és kultúrájának a bölcsője. Az 1,6 milliós Koszovóban körülbelül 100 ezer szerb él, a többségük az ország északi, Szerbiával határos részén.

(MTI)