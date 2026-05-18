2026. május 18. 17:41

A végrehajtási, a felszámolói és a közjegyzői rendszer reformjáról döntött a kormány

Többek között a végrehajtási, a felszámolói és a közjegyzői rendszer reformjáról, valamint a Dunaferr sorsáról is tárgyalt a kormány hétfői ülésén.

Magyar Éva kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormány soron kívül tárgyalta a Dunaferr ügyét. A működést biztosító szerződés május végéig havi egymilliárd forintból biztosítja a működést, ezért indokolt annak rövid távú meghosszabbítása, hogy 550 család megélhetése ne kerüljön veszélybe - jelezte, hozzátéve: a kormány célja fenntartható, hosszú távú megoldást találni.

Szondi Vanda kormányszóvivő közölte: ma Magyarországon családok százezrei élnek végrehajtási nyomás alatt.

Ezért döntés született arról, hogy az Igazságügyi Minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítást; a cél az, hogy a jelenlegi profitorientált modell helyébe egy nonprofit alapon, szigorú állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer jöjjön létre - jelezte.

A kormány javasolni fogja a Tisza Párt országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvény hatályba nem lép.

A kormány arról is döntött, hogy a felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerüljenek.

Az igazságügyi tárca előkészíti továbbá a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat is - hangzott el.

