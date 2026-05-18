Brüsszelben tudják, mi a fontos: az EU pályázatot hirdetett a zsidó kulturális örökség megőrzésének elismerésére

Az Európai Bizottság meghirdette a Simone Veil-díj első kiadására szóló pályázati felhívást, amely az európai zsidó kulturális örökség megőrzését és bemutatását kívánja elismerni - közölte a brüsszeli testület hétfőn.

A Kreatív Európa program keretében finanszírozott, évente odaítélendő díj célja annak bemutatása, hogy "a kulturális örökség miként járulhat hozzá a társadalmi szerepvállalás és a társadalmi kohézió erősítéséhez", valamint annak hangsúlyozása, hogy "a zsidó kulturális örökség jelentős szerepet játszik Európa identitásának alakításában".

A díjjal mintegy 25 döntőst ismernek el, közülük öt pályázó kategóriánként nagydíjban részesül. A fődíjasok egyenként 10 ezer eurós jutalmat kapnak.

A kitüntetés névadója Simone Veil "holokauszttúlélő", az Európai Parlament első női elnöke és az emberi jogok elkötelezett védelmezője. A díj olyan helyi és határokon átnyúló projekteket jutalmaz majd, amelyek a kulturális örökség, a közösségi részvétel és a párbeszéd erősítését szolgálják.

A pályázatra a Kreatív Európa kulturális ágában részt vevő országok szervezetei és magánszemélyei jelentkezhetnek. A jelentkezési határidő 2026. július 31.

(MTI nyomán)