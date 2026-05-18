2026. május 18. 17:45

A kormány várhatóan a jövő héten dönt a vendégmunkás-behozatal korlátozásáról

A kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás-behozatal korlátozásáról - jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő hétfőn, a kormány ülése után tartott sajtótájékoztatón, ahol közölte azt is, hogy a miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert.

Köböl Anita közölte: Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai minisztert, valamint a szociális és családügyi minisztert, hogy szerdáig egyeztessen az érintett tárcákkal a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeinek pontos státuszáról. A cél, hogy a vendégmunkások alkalmazása a magyar munkaerőpiac, a magyar munkavállalók és vállalatok érdekeit szolgálja, és ne alakulhasson ki olyan gazdasági modell, amely tömeges külföldi munkaerő behozatalra épül.

Az érintett minisztériumok a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Agrárminisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium, Gazdasági és Energetikai Minisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium. A kormány a tájékoztatást követően várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás-behozatal korlátozásáról.

Köböl Anita közölte azt is: a kormányülésen napirenden volt az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kérdése is. A miniszterelnök arra kérte Tanács Zoltán területért felelős minisztert, hogy május végéig vizsgálja felül a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány és az állam között kötött több évre szóló, 261,7 milliárd forintos finanszírozási szerződést, és készítse elő ennek felmondását. A kormány elvárja a már kifizetett majdnem 20 milliárd forint visszafizetését az állam számára - jelezte. A kormányszóvivő ugyanakkor hangsúlyozta: a fiatal kutatók támogatása és a tehetséggondozás nem sérülhet a szerződés felmondása miatt.

(MTI)