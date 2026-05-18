A kormány vizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését

A nyugat-magyarországi azbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány - jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő hétfőn Budapesten, a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. Közölte: a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését.

A szóvivő elmondta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek azonnali feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása.

A jelenlegi információk szerint az osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalék legalább három megyében több száz helyszínen jelenhetett meg - ismertette.

Köböl Anita jelezte, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. Az azbeszt-behozatal felfüggesztésének vizsgálata mellett tárcaközi azbesztmunkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására.

Rögzítette, kivizsgálják a teljes forgalmazási és felelősségi láncot. A kormány célja, hogy a károkért felelős szereplők viseljék a következményeket - hangsúlyozta, jelezve azt is, Magyar Péter miniszterelnök az osztrák látogatásán várhatóan felveti az osztrák félnek az egyeztetés szükségességét.

(MTI)