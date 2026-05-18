Magyar Péter: augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós pénzek hazahozataláról

Megfeszített munkával, augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó európai uniós források ügyében - közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.

Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte: a hétvégén levelet váltot az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között.

Hangsúlyozta: egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy "ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában".

Magyar Péter jelezte: mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását.

(MTI)