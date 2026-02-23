Őrizetbe vette hétfőn a Scotland Yard Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egykori legbefolyásosabb ideológusát, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetét, akiről az utóbbi hónapokban kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel.
A londoni rendőrség hétfő esti tájékoztatása szerint a 72 éves Mandelsont közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával vették őrizetbe Londonban, és egy rendőrőrsre vitték kihallgatás céljából.
Ugyanilyen gyanú alapján vették őrizetbe a múlt héten András volt yorki herceget, III. Károly király 66 éves öccsét, aki szintén érintett a minden idők legnagyobb nagy-britanniai belpolitikai botrányává fajuló Epstein-ügyben.
