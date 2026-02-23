Külföld :: 2026. február 23. 18:46 ::

Őrizetbe vették Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében

Őrizetbe vette hétfőn a Scotland Yard Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egykori legbefolyásosabb ideológusát, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetét, akiről az utóbbi hónapokban kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel.

A londoni rendőrség hétfő esti tájékoztatása szerint a 72 éves Mandelsont közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával vették őrizetbe Londonban, és egy rendőrőrsre vitték kihallgatás céljából.

Ugyanilyen gyanú alapján vették őrizetbe a múlt héten András volt yorki herceget, III. Károly király 66 éves öccsét, aki szintén érintett a minden idők legnagyobb nagy-britanniai belpolitikai botrányává fajuló Epstein-ügyben.

(MTI)