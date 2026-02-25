Bill Gates „felelősséget vállalt tetteiért” a néhai Jeffrey Epstein pénzemberhez és szexuális bűnözőhöz fűződő kapcsolatai miatt a Gates Alapítvány alkalmazottaival tartott találkozón – közölte a filantróp csoport szóvivője kedden a Reutersnek adott írásbeli nyilatkozatában.
A szóvivő megjegyzései a The Wall Street Journal (WSJ) egyik jelentésére reagáltak, amely szerint Gates bocsánatot kért a munkatársaktól a városházán az Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt.
Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy Gates és Epstein többször is találkozott azután, hogy Epsteint börtönbüntetésre ítélték.
A WSJ jelentése szerint Gates azt mondta a munkatársaknak, hogy hatalmas hiba volt Epsteinnel időt tölteni és a Gates Alapítvány vezetőit bevonni a szexuális bűnözővel való találkozókra.
– Bocsánatot kérek azoktól, akiket belerángattak ebbe az én hibám miatt – mondta a Microsoft vezére a lap szerint.
Gates beismerte, hogy két orosz nővel is viszonyt folytatott, de állítása szerint ők nem tartoztak Epstein áldozatai közé.
– Semmi törvénytelent nem tettem, semmi törvénytelent nem láttam – mondta állítólag Gates az alapítvány munkatársainak.
