NYT: eltűntek azok az FBI-iratok az Epstein-aktákból, amelyek szerint egy nő szexuális erőszakkal vádolta meg Trumpot

Az elmúlt évben hatalmas mennyiségű dokumentumot tett közzé az amerikai igazságügyi minisztérium a pedofil milliárdos Jeffrey Epstein elleni nyomozásból, ám a The New York Times komoly hiányosságokat tárt fel az anyagban. Az akták ugyanis nem tartalmazzák azokat az FBI-feljegyzéseket, amelyek egy nő Donald Trumpra vonatkozó vádjaival foglalkoznak, írja az Index.

A nő 2019 júliusában jelentkezett, néhány nappal azután, hogy a szövetségi hatóságok emberkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt őrizetbe vették Epsteint. Azt állította, hogy az 1980-as években, kiskorúként a milliárdos és Donald Trump szexuálisan bántalmazta őt. Az FBI 2019. július 24-én hallgatta meg először, majd augusztusban és októberben további három alkalommal vette fel a vallomását, és minden egyes alkalomról összefoglalót készített.

A négy összefoglalóból csupán egy került nyilvánosságra: az, amelyik kizárólag az Epstein ellen felhozott vádakat írja le. A másik három feljegyzés, amely feltehetően a Donald Trumpra vonatkozó állításokat is részletezi, nem szerepel a közzétett anyagban. Az interjúban szereplő jegyzetek szintén hiányoznak, holott más tanúk és potenciális áldozatok esetében ezeket az igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta. A The New York Times elemzésében megállapította, hogy több mint 50 oldalnyi nyomozati anyag hiányzik a nő ügyével kapcsolatban.

A közzétett FBI-feljegyzés szerint a nő elmondta, hogy csak 2019-ben azonosította be Epsteint, amikor egy barátja elküldött neki egy képet a milliárdosról. Ekkor ismerte fel benne azt az embert, akit korábban csupán „Jeffként” ismert, és aki állítása szerint gyermekkorában megerőszakolta.

A nő elmondta a nyomozóknak, hogy a fénykép még mindig megvan a telefonján – és kiderült, hogy ez egy széles körben terjesztett fotó, amelyen Jeffrey Epstein és Donald Trump együtt szerepel. A nő engedélyezte a szövetségi ügynököknek, hogy lefotózzák a képet, de kérte, hogy az amerikai elnököt vágják ki belőle. Amikor megkérdezték, miért, ügyvédje közbeszólt: a nő „attól tartott, hogy ismert személyeket is belesodor az ügybe, és félt a megtorlástól”.

A 2025-ben készített összefoglaló – amely szintén szerepel a nyilvánosságra hozott aktákban – részletezte a Donald Trump elleni vádat is: a nő állítása szerint Epstein mutatta be neki Trumpot, aki bántalmazta őt. Az eset állítólag az 1980-as évek közepén történt, amikor a nő 13 és 15 éves kora között járt. Az iratok ugyanakkor nem tartalmaznak semmilyen FBI-értékelést arra vonatkozóan, hogy a hatóságok mennyire tartották hihetőnek az állításokat.

A nő elmondta azt is, hogy tinédzserként dél-karolinai otthonából egy Hilton Head-i házba hívták bébiszitternek – ám megérkezésekor nem volt ott gyermek, csak egy Jeff nevű férfi, aki alkohollal, marihuánával és kokainnal kínálta meg, majd több alkalommal megerőszakolta.

Az igazságügyi minisztérium eleinte azzal magyarázta a hiányzó iratokat, hogy csak „bizalmas vagy duplikált” dokumentumokat tartottak vissza. Egy nappal később kiegészítették ezt azzal, hogy „folyamatban lévő szövetségi nyomozás” indokolhatja az elhallgatást. Szerdán aztán bejelentették, hogy felülvizsgálják, mely dokumentumok kerültek nyilvánosságra, és közzéteszik azokat, amelyeket „tévesen soroltak be”.

A vonatkozó törvény – amelyet maga Trump írt alá 2025-ben – kifejezetten megtiltja, hogy a szövetségi tisztviselők közszereplőkre vonatkozó anyagokat „zavarba ejtő, hírnévkárosító vagy politikailag érzékeny” tartalmuk miatt visszatartsanak.

Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő elmondta, hogy hétfőn személyesen is megtekintette az igazságügyi minisztériumban az Epstein-aktákat – és a nő ügyével kapcsolatos összefoglalók ott sem szerepeltek.

„A felsorolt, más dokumentumokban is hivatkozott iratok egyszerűen nincsenek benne az aktákban” – közölte a képviselő, majd hozzátette, hogy a minisztérium a felügyelőbizottság elmúlt évi idézésére sem küldte meg ezeket az anyagokat. A demokraták külön vizsgálatot terveznek indítani a hiányzó dokumentumok ügyében.

Donald Trump következetesen tagad mindenféle jogsértést. A Fehér Ház szóvivője, Abigail Jackson kedden közleményben szögezte le, hogy az elnököt „teljes mértékben felmentették minden Epsteinnel kapcsolatos ügyben”.