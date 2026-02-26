Külföld :: 2026. február 26. 19:52 ::

Valahol érthető: Epstein sem a repülőgépére, sem a szigetére nem hívta meg Clintonnét

Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter csütörtökön kongresszusi meghallgatásán azt állította, nem emlékszik arra, hogy valaha is találkozott volna a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel, és nincs olyan információja, amit megoszthatna a férfi, illetve Ghislaine Maxwell törvénysértő tevékenységeiről.





This is the first time Hillary has had to answer real questions about Epstein. Clinton does not look happy.



Photo provided by Rep. Lauren Boebert. pic.twitter.com/mPtUyA4u5i February 26, 2026

"Fogalmam sem volt törvénysértő tevékenységeikről. Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztam volna Epsteinnel. Sosem repültem a repülőjével, és a szigetén sem voltam, ahogy otthonában, vagy irodáiban sem. Nincs mit hozzátennem ehhez" - fejtegette a demokrata párti politikus a képviselőház felügyeleti bizottsága előtti nyitó nyilatkozatában, amelyet a közösségi médián osztott meg.

Azt követelte továbbá, hogy Donald Trump amerikai elnököt is hallgassa meg a kongresszusi bizottság az Epstein-ügyben

Clintonné, aki a 2016-os elnökválasztás alulmaradt demokrata párti jelöltje is volt, úgy vélte, hogy a republikánus párti politikusok vezette kongresszusi bizottság mindössze a figyelmet próbálja elterelni Donald Trump amerikai elnök és Epstein kapcsolatáról. Azt mondta továbbá, hogy a Trump-adminisztráció "kizsigerelte" a külügyminisztérium nemzetközi szexkereskedelemmel foglalkozó részlegét.

Hillary Clinton a testületnek zárt ajtók mögötti tanúvallomást fog tenni a New York-i Chappaquában lévő otthonából videóösszeköttetésen keresztül. Férjét, Bill Clinton volt elnököt a kongresszusi testület szintén zárt ajtók mögött fogja meghallgatni pénteken.

A meghallgatást megelőzően James Comer, a bizottság republikánus párti elnöke visszautasította a vádat, miszerint a testület vizsgálata részrehajló lenne, mondván számos demokrata párti képviselő is szorgalmazta Clintonék tanúvallomását. "E pillanatban még senki sem vádolja Clintonékat szabálytalanság elkövetésével" - tette hozzá.

Comer azt mondta, a bizottság megpróbálja kideríteni, hogy Hillary Clintonnak voltak-e kapcsolatai Epsteinnel, illetve a férfi egykori barátnőjével, a bebörtönzött Ghislaine Maxwell-lel, valamint azt is, hogy Epsteinnek volt-e köze Clintonék jótékonysági munkájához. Mint mondta, Trump kongresszusi meghallgatásának nem látja szükségét, mert a sajtó úgyis naponta kérdezi Epsteinhez fűződő viszonyáról. A képviselőknek ugyanakkor "számos kérdésük" van Clintonékhoz.

Bill Clinton többször repült Epstein repülőgépével a 2000-es évek elején, miután távozott hivatalából. A volt elnök tagadta, hogy bármi jogelleneset tett volna, és sajnálatát fejezte ki a kapcsolata miatt.

Comer szerint Epstein 17 alkalommal járt a Fehér Házban, amíg Bill Clinton volt hivatalban.

(MTI nyomán)