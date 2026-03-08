Külföld :: 2026. március 8. 22:50 ::

Svédországban készpénztartásra ösztönzik a lakosságot

A svéd központi bank közleményben szólította fel a svéd állampolgárokat, hogy képezzenek készpénztartalékot. A bank érvelése szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet és Svédország magas fokú digitalizációja sebezhetőséget jelent, így a többféle fizetési opció fenntartása – készpénz, bankkártyás és mobiltelefonos fizetési szolgáltatások – alapvető fontosságú – írja a Magyar Nemzet.

Svédország felszólította a lakosságot, hogy azonnal készítsenek be otthonra jelentős mennyiségű készpénzt egy esetleges háború esetére – írja a Fintech Global a svéd központi bank, a Sveriges Riskbank honlapján megjelent közlemény alapján.

A svéd központi bank közleménye hangsúlyozza, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet és Svédország magas fokú digitalizációja sebezhetőséget jelent, így többféle fizetési opció fenntartása – készpénz, bankkártyás és mobiltelefonos fizetési szolgáltatások – alapvető fontosságú ahhoz, hogy az emberek válság, rendszerhiba vagy akár háborús helyzet idején is képesek legyenek biztosítani alapvető szükségleteiket.



Az iránymutatás egyik központi eleme, hogy a háztartások tartsanak otthon készpénzt. A bank javaslata szerint minden felnőttnek legalább ezer svéd koronára van szüksége, ami elegendő egy hétre az alapvető vásárlások fedezésére, ha az elektronikus fizetési csatornák csődöt mondanának. A bank azt is javasolja, hogy a háztartások diverzifikálják a bankkártyákat.

Ajánlott legalább két, különböző hálózathoz tartozó kártyát otthon tartani, például Visa és MasterCard kártyákat.

A mobilfizetési szolgáltatások, például a Swish is fontos alternatív fizetési csatornát jelentenek, mivel ezek eltérő infrastruktúrán működnek, így kártyazavarok esetén is működhetnek.