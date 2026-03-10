Külföld :: 2026. március 10. 19:22 ::

Hat év szünet után újraindulnak a személyvonatok Kína és Észak-Korea között

Hat év szünet után csütörtökön újraindulnak a személyvonatok Kína és Észak-Korea között - jelentette be kedden a kínai vasútfelügyeleti hatóság.

A közlemény szerint Peking és Phenjan között hetente négy alkalommal, Tantung kínai határváros és Phenjan között pedig minden nap jár majd egy személyvonat mindkét irányban. Hozzátették, hogy a vonatok újraindítása "elősegíti majd a két ország lakosai közötti kapcsolatépítést, a gazdasági és kereskedelmi együttműködést és a kínai-észak-koreai kulturális kapcsolatokat is".

A kizárólag papíralapú jegyek forgalmazásával megbízott pekingi és tantungi utazásszervezők, valamint a Kínában működő, de külföldi tulajdonú Young Pioneer utazási irodánál azt közölték, hogy a vonatokra egyelőre csak az Észak-Koreában dolgozó vagy tanuló kínai állampolgárok, illetve a külföldön dolgozó, tanuló, vagy a családtagjukat látogató észak-koreaiak vásárolhatnak jegyet.

A Kínából és Oroszországból Észak-Koreába irányuló turizmus a Covid-világjárvány következményeként állt le 2020-ban, miután Észak-Korea a fertőzés terjedésétől tartva lezárta határait. A korlátozást csak fokozatosan kezdte el enyhíteni: az első nyitás 2024-ben történt, amikor az orosz turistákat már beengedték. Korábban a kínai turistacsoportok tették ki az Észak-Koreába látogató összes külföldi 90 százalékát.

(MTI)