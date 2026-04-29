Vádat emeltek két férfi ellen, akik hamis befektetési arannyal üzleteltek

Több rendbeli minősített csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a két férfival szemben, akik több sértettől is pénzt csaltak ki hamis befektetési arannyal - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Kunszentmárton környéki településen élő egyik férfi ismeretlen embertől több, megtévesztésre alkalmas, befektetési aranynak látszó tárgyat szerzett meg a hozzájuk tartozó, az eredetiségüket valótlanul igazoló tanúsítványokkal együtt.

A férfi az egyik ismerősét kérte meg, hogy a hamis aranylapokat adja zálogba, illetve a hirdetésekre jelentkező vevőknek adja át azokat.

Mint írták, 2024 augusztusa és 2025 márciusa között a két vádlott egy zálogházat és két magánembert csapott be, mintegy 7,5 millió forintnyi kárt okozva.

Végül 2025 áprilisában egy sértett látszólag belement az üzletbe, azonban a találkozó helyéről és idejéről értesítette a rendőrséget.

A Ceglédi Járási Ügyészség a bűnügyi felügyeletben lévő két férfit több rendbeli minősített csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

Az ügyben a Ceglédi Járásbíróság dönt majd - közölték.