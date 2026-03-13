Külföld, Háború :: 2026. március 13. 19:56 ::

Nemrég lebombázták annak a libanoninak a rokonait, aki bosszúból belehajtott egy michigani zsinagógába

Azonosították azt a férfit, aki egy zsinagógába hajtott be egy autóval az amerikai Michigan államban található West Bloomfieldben. A támadásban meghalt merénylő az amerikai-libanoni Ayman Mohamad Ghazali volt a Belbiztonsági Minisztérium szerint - írja a Telex.



Kép: X

CBS News információja szerint a férfi amiatt volt feldúlt, hogy körülbelül tíz nappal ezelőtt több rokona is meghalt egy libanoni településen, amelyet légicsapás ért. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a férfi indítékát. Ayman Mohamad Ghazali 2011-ben érkezett legálisan az Egyesült Államokba, és 2016-ban szerzett állampolgárságot.



Videókép / ABC News

Michael Bouchard, Oakland megye seriffje azt mondta, hogy csütörtök délután riasztották őket, hogy Temple Israel környékén lövések dördültek. Bouchard azt mondta, hogy egy férfi behajtott a zsinagóga ajtaján, egy biztonsági őrt elütött, majd végighajtott egy folyosón, miközben a helyi biztonsági erők rálőttek a merénylőre, akit holtan találtak aztán autójában. Az még nem tisztázott, hogy hogyan vesztette életét.

Bouchard azt is mondta, hogy 30 rendvédelmi tisztet szállítottak kórházba füstmérgezés miatt, a zsinagógában tartózkodó gyerekek közül senki sem sérült meg.

Frissítés: Négy hozzátartozójával végeztek a zsidók

Egy Libanonban végrehajtott izraeli légicsapásban elvesztette négy családtagját a Michigan állambeli Temple Israel zsinagóga elleni támadás elkövetője - közölte egy amerikai tisztségviselő - írja az MTI.

A 41 éves, amerikai állampolgárságú Ajmán Mohamed Gazáli csütörtökön kisteherautóval hajtott a zsidó vallási intézmény épületébe. A zsinagóga folyosóján a járműből kiszállva lövöldözésbe keveredett a biztonsági személyzettel, és a helyszínen életét vesztette. A támadásban könnyebben megsebesült több biztonsági ember.

A libanoni származású Gazáli családtagjai - Kasszím és Ibrahim, valamint Ibrahim gyermekei, Ali és Fatima - egy libanoni célpont elleni légicsapásban vesztették életüket. Kasszím fociedző, Ibrahim pedig buszsofőr volt a szülőfalujukban.

Az FBI a támadást a zsidó közösség elleni célzott támadásnak nevezte. Az elkövető motivációja hivatalosan továbbra sem ismert, de a családtagok halála indítékként is szerepelhet a nyomozásban.

A támadásról szóló hivatalos jelentésekben már szerepelt, hogy a merénylethez egy Libanonból érkezett, az Egyesült Államokban állampolgárságot szerző férfi nevére bejegyezett járművet használtak, akinek az amerikai muszlim közösség egyik központjának számít Dearborn városban volt bejelentett lakcíme.

