Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen az egyesült államokbeli Detroit közelében - közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) csütörtökön.
Kash Patel, az FBI igazgatója azt közölte, hogy "aktív lövöldözőt érintő helyzetről" van szó, az elkövető járművel hajtott az épületbe.
Az incidens a Michigan állambeli Detroit melletti West Bloomfield Township településen működő Temple Israel zsinagógánál történt.
A hatóságok beszámolója szerint a zsidó vallási intézményt őrző biztonsági személyzet lőpárbajba keveredett a támadóval.
Az első közlemények nem tértek ki arra, hogy áldozatok vagy sebesültek lennének, és hivatalosan a támadó sorsát sem közölték.
(MTI)