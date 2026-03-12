Külföld :: 2026. március 12. 19:30 ::

Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga ellen Detroit közelében

Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen az egyesült államokbeli Detroit közelében - közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) csütörtökön.

Kash Patel, az FBI igazgatója azt közölte, hogy "aktív lövöldözőt érintő helyzetről" van szó, az elkövető járművel hajtott az épületbe.

Az incidens a Michigan állambeli Detroit melletti West Bloomfield Township településen működő Temple Israel zsinagógánál történt.

A hatóságok beszámolója szerint a zsidó vallási intézményt őrző biztonsági személyzet lőpárbajba keveredett a támadóval.

Az első közlemények nem tértek ki arra, hogy áldozatok vagy sebesültek lennének, és hivatalosan a támadó sorsát sem közölték.

(MTI)