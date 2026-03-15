Külföld, Tudomány és technika :: 2026. március 15. 21:43 ::

Elon Musk szerint új grandiózus AI-projektet indít a Tesla

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója még szombaton bejelentette, hogy a vállalat mesterségesintelligencia-chipeket gyártó Terafab-projektje hét napon belül elindul – írja az Economx.

A Reuters felidézte, Musk tavaly azt nyilatkozta, hogy a Teslának valószínűleg egy „gigantikus chipgyárat” kell majd építenie ahhoz, hogy mesterséges intelligenciát fejlesztő chipeket gyárthasson.

A Tesla az ötödik generációs AI-chipjét tervezi, hogy megvalósítsa önálló ambícióit, Musk pedig a vállalat tavalyi éves találkozóján ismertette a lehetséges gyártási terveit. A techmilliárdos akkoriban azt nyilatkozta, hogy az elektromos jármű gyártója együtt tud működni az Intellel. „Tudod, talán csinálunk valamit az Intellel” – fogalmazott Musk, hozzáfűzve: „Még nem írtunk alá semmilyen megállapodást, de valószínűleg érdemes lenne megbeszéléseket folytatni az Intellel”.



„Még ha a beszállítóinktól származó chipgyártás legjobb forgatókönyvét extrapoláljuk is, az még mindig nem elég” – rögzítette Musk tavaly a Tesla közgyűlésén, amikor is már csepegtetett információkat grandiózus tervéről, egy Tesla terafabról.

Ami az AI-ról történő tágabb gondolkodást illeti, Elon Musk úgy számol, 2026-ban eljön a szingularitás, mások szerint 2027-28 táján várható, hogy bekopog az emberiség ajtaján.