2026. március 20. 06:31

A venezuelai ideiglenes elnök leváltotta a katonai főparancsnokság teljes vezetőségét

Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodriguez csütörtökön leváltotta a katonai főparancsnokság összes tagját, egy nappal a védelmi miniszter menesztése után.

"Bejelentem az országnak az új katonai vezérkar tagjainak kinevezését, akik (...) Gustavo Gonzalez Lopez főtábornokot, az új védelmi minisztert fogják segíteni" - írta közösségi oldalán a politikus, aki azóta van hatalmon, hogy az amerikai erők elrabolták Nicolás Maduro volt elnököt.

Miniszteri kinevezése előtt Gonzalez Lopezt januárban Rodriguez nevezte ki az elnöki gárda és a rettegett kémelhárítási igazgatóság (DGCIM) vezetőjévé.

A védelmi tárca leendő irányítója Vladimir Padrino tábornok utódja, aki Maduro hűséges szövetségese volt, és 2014 óta töltötte be a védelmi miniszteri posztot.

A kormányátalakítás érinti Domingo Hernandez Lares tábornokot is, a fegyveres erők második számú vezetőjét, akit Rafael Prieto Martinez dandártábornok vált fel, aki eddig a hadsereg főfelügyelője volt.

(MTI)