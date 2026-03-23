Külföld :: 2026. március 23. 14:46 ::

Helyreállt az áramszolgáltatás Kubában

A kubai hatóságok helyreállították az áramellátást az egész országban, miután az amerikai olajembargó alatt álló szigeten kevesebb mint egy hét alatt már a második országos áramkimaradás történt.

A kubai főváros villamosenergia-szolgáltatója szerint Havanna kétharmadában már vasárnap délután volt áram, egy nappal azután, hogy az energiaügyi minisztérium az X-en bejelentette, teljes az áramkimaradás a nemzeti villamosenergia-hálózaton.

"Villanyszerelőink erőfeszítéseinek köszönhetően a nemzeti villamosenergia-rendszer helyreállt" - írta helyi idő szerint vasárnap este az X-en Manuel Marrero Cruz kubai miniszterelnök.

A hatóságok azonban arra figyelmeztettek, hogy a villamosenergia-kínálat továbbra is elmarad a kereslettől a mintegy 10 millió lakosú szigeten, ahol 2024 óta már hét országos áramkimaradás történt.

Az ország villamosenergia-szolgáltatója szerint a szombati leállás az ország középső részén lévő Nuevita hőerőmű egyik blokkjában dominóhatást váltott ki a működő gépeken, és a nemzeti villamosenergia-hálózat lekapcsolódásához vezetett.

Kuba villamosenergia-termelése nyolc öregedő hőerőműből álló hálózatra támaszkodik, amelyek közül néhány már több mint 40 éve működik, és amelyek gyakran meghibásodnak, vagy karbantartási ciklusok miatt le kell állítani őket.

A kubai kormány azt állítja, hogy az amerikai szankciók akadályozzák az elavult villamosenergia-infrastruktúra javítását, de közgazdászok rámutatnak arra is, hogy az állam krónikusan alulfinanszírozza ezt az ágazatot. Több mint két hónapja szünetelnek a venezuelai olajszállítások a szigetországba azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya szankciókkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely energiahordozót szállít Kubának.

(MTI)