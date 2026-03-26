Barátsági és együttműködési szerződést írt alá Phenjanban Kim Dzsongun és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető - jelentette a BelTA állami hírügynökség, miközben a KCNA és más források a két, Oroszországhoz szorosan kötődő ország kapcsolatainak gyorsuló elmélyüléséről számolt be.
A BelTA szerint Lukasenka a tárgyalásokon úgy fogalmazott: a minszki-phenjani kapcsolatok "alapvetően új szakaszba" lépnek.
A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint a látogatás során várhatóan gazdasági együttműködésről is tárgyaltak, és az út célja a Phenjan-Moszkva-Minszk háromoldalú koordináció erősítése lehet.
Észak-Korea és Fehéroroszország kapcsolatai azóta erősödnek, hogy Phenjan 2022 óta fegyverszállításokkal és katonákkal is támogatta Oroszország ukrajnai háborúját.
Kim Dzsongun tavaly szeptemberben Kínában, a japán megszállás elleni háború befejezésének 80. évfordulóján hívta meg Lukasenkát Phenjanba.
