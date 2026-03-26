Külföld :: 2026. március 26. 09:36 ::

Lukasenka Phenjanban mélyíti a kapcsolatokat

Barátsági és együttműködési szerződést írt alá Phenjanban Kim Dzsongun és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető - jelentette a BelTA állami hírügynökség, miközben a KCNA és más források a két, Oroszországhoz szorosan kötődő ország kapcsolatainak gyorsuló elmélyüléséről számolt be.

A BelTA szerint Lukasenka a tárgyalásokon úgy fogalmazott: a minszki-phenjani kapcsolatok "alapvetően új szakaszba" lépnek.





A powerful military parade was also held, featuring… North Korean leader Kim Jong Un held a major reception for Belarusian President Alexander Lukashenko, who was warmly welcomed on the red carpet in Pyongyang by Kim Jong Un during his first official visit to North Korea.A powerful military parade was also held, featuring… pic.twitter.com/Fhcnt9gg8o March 25, 2026

A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint a látogatás során várhatóan gazdasági együttműködésről is tárgyaltak, és az út célja a Phenjan-Moszkva-Minszk háromoldalú koordináció erősítése lehet.

Észak-Korea és Fehéroroszország kapcsolatai azóta erősödnek, hogy Phenjan 2022 óta fegyverszállításokkal és katonákkal is támogatta Oroszország ukrajnai háborúját.

Kim Dzsongun tavaly szeptemberben Kínában, a japán megszállás elleni háború befejezésének 80. évfordulóján hívta meg Lukasenkát Phenjanba.

(MTI)