2026. március 28. 09:48

Őrizetbe vették a népére lövető exminiszterelnök elvtársat Nepálban

Őrizetbe vették Nepálban szombaton az ország volt miniszterelnökét, Khadga Praszad Olit, a 2025-ös tiltakozáshullám miatt elrendelt, halálos áldozatokkal is járó megtorló intézkedésekkel összefüggésben.

Pavan Kumar Battarai, a katmandui rendőrség szóvivője a sajtónak azt mondta, Olit egykori belügyminiszterével, Rames Lehakkal együtt vették őrizetbe, kihallgatás céljából.

Az őrizetbe vételekre alig egy nappal azt követően került sor, hogy beiktatták miniszterelnöki tisztségébe Balendra Sahot, akinek a pártja, a centrista Független Nemzeti Párt (RSP) elsöprő győzelmet aratott a március elején rendezett választásokon.

Az országban tavaly szeptemberben robbant ki a kormány - és így Khadga Praszad Oli - bukásához vezető tiltakozássorozat a politikai elit korrupciója és a szegénység miatt, a megmozdulásokban pedig két nap alatt legkevesebb 76 embert öltek meg.

Helyi sajtóértesülések szerint a volt kormányfő tagadta, hogy tűzparancsot adott volna a rendőröknek, és bosszúnak nevezte az ellene hozott intézkedést. Pártja, az általa vezetett Egyesített Marxista-Leninista Párt (UML) pedig felszólította híveit, vonuljanak az utcára.

A tüntetések egyik kulcsfigurájaként ismert Szudan Gurung, az új kormány belügyminisztere pénteken azt közölte, "senki nem áll a törvény fölött".

"Nem bosszúról van szó, hanem az igazságtétel kezdetéről" - szögezte le a tárcavezető a közösségi médiában.

(MTI)