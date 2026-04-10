2026. április 10. 18:29

Olajszennyezés miatt állt le a hajóforgalom Európa második legnagyobb kikötőjében

Olajszennyezés miatt teljesen leállt a hajóforgalom az antwerpeni kikötőben - közölte a a belga kikötői hatóság pénteken.

A tájékoztatás szerint a szennyezés csütörtök este keletkezett, amikor az MSC Denmark VI nevű konténerszállító hajót üzemanyaggal látták el az egyik dokkban. A baleset következtében jelentős mennyiségű olaj került a Scheldt folyóba és a kikötő medencéjébe.

A hatóságok repülőgépet is bevetettek a szennyezés kiterjedésének felmérésére. A legfrissebb információk szerint a szivárgást sikerült megfékezni, azonban a károk mértéke jelentős, és egyelőre nem tudni, meddig tart a forgalom leállása.

A kikötői hatóság közlése szerint minden hajómozgást felfüggesztettek, jelenleg egyetlen hajó sem hagyhatja el a kikötőt, és nem is érkezhet oda.

A közlemény arra is figyelmeztet, hogy fennáll a veszélye a közeli védett természeti területek károsodásának. A hatóság hangsúlyozta: mindent megtesznek az üzemeltetési és környezeti károk minimalizálása érdekében.

Az antwerpeni kikötő Európa második legnagyobb tengeri kikötője, évente mintegy 290 millió tonna árut kezel, és több mint 800 célállomással áll kapcsolatban világszerte. A kikötőben naponta általában 60-80 hajó fordul meg.

(MTI)