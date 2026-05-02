Külföld :: 2026. május 2. 06:57 ::

Kína 17 kulcsfontosságú ásványkincs termelésében is világelső

Kína 14 ásványi nyersanyagból a világ legnagyobb készleteivel rendelkezik, és 2025-ben 17 kulcsfontosságú ásvány kitermelésében is első helyen állt - közölte a kínai természeti erőforrások minisztériuma.

A legnagyobb készletek közé tartoznak egyebek mellett a ritkaföldfémek, a volfrám, az ón, a molibdén és az antimón, valamint több stratégiai jelentőségű fém, például a gallium, a germánium és az indium. A tárca szerint például a ritkaföldfémek és az antimón esetében Kína a globális termelés több mint felét adja.

A bányászati ágazat kibocsátása 2025-ben mintegy 32,7 ezer milliárd jüant (mintegy 4,8 billió dollár) tett ki, ami a GDP több mint 23 százalékának felel meg. Kína ezzel megőrizte vezető szerepét a kitermelés, valamint a feldolgozó- és kohászati ipar területén - tették hozzá.

A feldolgozásban az ország pozíciója még erősebb: a ritkaföldfémek finomításának mintegy 94 százaléka, a mangántermékek 99 százaléka, az alumínium 60 százaléka, az acél 53 százaléka, a réz 47 százaléka Kínához köthető globálisan.

A minisztérium szerint a nagy erőforrás-bázis hozzájárul az ipari ellátási láncok stabilitásához és az új ágazatok fejlődéséhez, miközben az ország a következő ötéves terv időszakában a kritikus nyersanyagok - köztük a réz, a lítium, a kobalt és a nikkel - feltárására és kitermelésének bővítésére is összpontosít.

(MTI)