A fehér házi szélkakas szerint nem változtatja meg Washington hozzáállását Tajvanhoz az elnöki út

Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez.

Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte: "azt akarom, hogy higgadjanak le, azt akarom, hogy Kína higgadjon le". "Semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen" - fogalmazott.

A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzeteladással kapcsolatban Donald Trump ismét kijelentette, hogy azt egyelőre nem véglegesítette.

Az amerikai elnök elmondta, hogy a kínai államfőnek felhozta a bebörtönzött Jimmy Lai katolikus vallású hongkongi üzletember fogva tartását, és felvetette a 78 éves elítélt szabadon bocsátásának lehetőségét az életkorára és rossz egészségi állapotára tekintettel. Donald Trump kijelentette, hogy Hszi Csin-ping válasza "nem volt pozitív", és hozzátette, a maga részéről "nem optimista" az ügyet tekintve.

Jimmy Lait a kínai nemzetbiztonság veszélyeztetése és összeesküvés miatt idén februárban 20 év börtönre ítélték.

