Anyaország :: 2026. június 22. 11:56 ::

Május végén a hiánycél 90,2 százalékát érte el a központi alrendszer deficitje

Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt, úgynevezett központi alrendszere 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel. Az első öt hónapban így az államháztartás központi alrendszere 3806,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2 százaléka - erősítette meg hétfőn kiadott részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3694,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első öt hónapjához képest 6,0 százalékkal nőttek. Májusban a társasági adóból származó bevételek 55,6 milliárd forinttal maradtak el az előző év azonos időszakitól. A bevétel alakulását érdemben befolyásolta, hogy az év végi elszámoláshoz kapcsolódó befizetések június 1-jére tolódtak át, mert a fizetési határidő munkaszüneti napra esett, ugyanakkor a határidő előtti befizetések idén elmaradtak a tavalyitól.

Az általános forgalmi adóból származó bevétel 55,4 milliárd forinttal maradt el az előző év azonos időszakitól.

(MTI)