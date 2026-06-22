Anyaország, Videók :: 2026. június 22. 12:10 ::

"Zíró, zíró, zíró!" - Orbán Bécsben is elismételte a migránsmentes országról szóló hazugságát

Amint arról már írtunk, Orbán Viktor hétvégén Bécsbe utazott, ahol részt vett az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának hetvenedik évfordulóján tartott ünnepségen. Felszólalt a Stephansplatzon összegyűlt tömeg előtt is, akiket arra biztatott angolul, hogy harcoljanak a migráció ellen, és ne adják fel.

Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat! Mert a migráció rossz dolog – hangsúlyozta a Fidesz elnöke, hozzátéve, arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy „nem lehet őket megállítani”.

Orbán Viktor rámutatott, hogy 16 évig Magyarország miniszterelnöke volt, és „megállította őket”. Azt állította, hogy a migránsok száma jelenleg is nulla, és meg lehet állítani őket, „csak csináljátok”.

(Index nyomán)