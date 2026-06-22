Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér.
Starmer hétfőn, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, hogy döntéséről már tájékoztatta III. Károly királyt.
BREAKING: Sir Keir Starmer has announced a timetable for his resignation as prime minister.— Sky News (@SkyNews) June 22, 2026
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A munkáspárti miniszterelnök elmondta: felkéri a párt döntéshozó szervezetét, az országos végrehajtó bizottságot (National Executive Committee, NEC) arra, hogy dolgozza ki az utódlási menetrendet.
Starmer közölte: azt javasolja, hogy a NEC július 9-én indítsa el az utódjelölési folyamatot, amely így a parlament július végén kezdődő nyári szünetéig befejeződhet.
Hozzátette: az utódválasztási folyamat végéig továbbra is ellátja miniszterelnöki feladatait.
(MTI)