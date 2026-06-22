Külföld :: 2026. június 22. 11:28 ::

Starmer sem húzta sokáig: távozik a brit miniszterelnök

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér.

Starmer hétfőn, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, hogy döntéséről már tájékoztatta III. Károly királyt.

A munkáspárti miniszterelnök elmondta: felkéri a párt döntéshozó szervezetét, az országos végrehajtó bizottságot (National Executive Committee, NEC) arra, hogy dolgozza ki az utódlási menetrendet.

Starmer közölte: azt javasolja, hogy a NEC július 9-én indítsa el az utódjelölési folyamatot, amely így a parlament július végén kezdődő nyári szünetéig befejeződhet.

Hozzátette: az utódválasztási folyamat végéig továbbra is ellátja miniszterelnöki feladatait.

(MTI)