Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 22. 12:31 ::

Novák Előd kifizeti a szivárványos rongyok eltávolításáért járó bírságot

Budapest mindenkié! - ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa az Erzsébet hidat egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom, mint pl. az LMBTQSTB-lobbi a zászlóival. Érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt, bár ízlésem szerint a kukában volna a helyük, a rendőrség páratlanul gyors fellépése miatt érthető a Duna segítségének igénybevétele is, hiszen ennyi zászlóval már nem lehet elszaladni 😊 – írja Facebook-bejegyzésében Novák Előd, akit legutóbb 1,1 millió forintra büntettek a szivárványos propaganda két ízben történt eltávolítása miatt, korábban pedig a Főpolgármesteri Hivatalra tűzött zászlót szedte le egy 15 méteres tűzoltólétrával:

Novák Előd szerint Karácsony Gergely inkább pl. kátyúzásra kellett volna költse a budapestiek pénzét, nem homoszexuális és egyéb deviáns propagandára. „A főpolgármester feljelentésem ellenére megúszta tavaly a betiltott gyűlésük megtartását is büntetés nélkül. Ha most az értéktelen rongyok eltávolítása, a rend helyreállítása miatt viszont bírságot kéne fizessen a véleménynyilvánításával élő honfitársunk, átvállalom a büntetését. A rendőrség kézivezérlését folytatja sajnos az új kormány is, mely nem is kezdeményezte a gyülekezési törvény módosítását, így elvileg be kellett volna tiltani az LMBTQXYZ-felvonulást”, írja a Mi Hazánk alelnöke.

Árad az LMBTQSTB! Magyar Péter már homoszexuális párok számára szorgalmazta a gyermekek örökbefogadását az Országgyűlésben, amit a Mi Hazánk elfogadhatatlannak tart. A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását követelniük sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek (pl. egy homoszexuális hajlamú férfi is megházasodhat egy nővel), de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális párok házasságkötésétől kezdve a pedofíliáig mindet.

Novák Előd hozzátette: a Fidesz-kormány bűne volt, hogy többször leszavazták a pedofil bűncselekmények elkövetői kémiai kasztrálásának külföldi mintákra történő bevezetését, ahogy a szivárványos zászlók középületekre való tűzésének tilalmát célzó törvényjavaslatomat is. A Fidesz tűrte, a Tisza támogatja, a Mi Hazánk tiltaná azt is, hogy a homoszexuális párok gyermekeket fogadhassanak örökbe. Sajnos már így is a KSH szerint hat év alatt megháromszorozódott a „szivárványcsaládok” száma, a legutóbbi adat szerint már 4125 kisgyerek nevelkedik ilyen körülmények között hazánkban.

Családi büszkeség menete néven egésznapos programmal, pozitív üzenettel válaszolunk az LMBTQSTB-propagandafelvonulásra két héttel később, a népesedés világnapján, július 11-én, 10 órától a budapesti Szentháromság téren gyülekezünk, a várban, az Anya-Ország Alapítvány szervezésében – írja Novák Előd.