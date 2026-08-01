Anyaország :: 2026. augusztus 1. 12:32 ::

Ruszin-Szendi ma sem döntene másként: kirúgná az oltatlan katonákat

Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón szombaton, a Bálna Honvédelmi Központban - mondta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak.

A tájékoztatót azoknak szervezték, akiket "fiatalítás" címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, valamint azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a Magyar Honvédséghez.



Zacskós víz tábornok ma sem döntene másként - és nem sül le a bőr a tokájáról (kép: Kocsis Zoltán / MTI)

A miniszter elmondta: az érdeklődőket tájékoztatták arról az eljárásrendről, ami alapján az eltávolított katonák visszatérhetnek a szervezethez. Hozzátette: ezekre az emberekre szüksége van a honvédségnek és Magyarországnak, tudásuk, tapasztalatuk, hazaszeretetük rendkívül fontos.

Ruszin-Szendi Romulusz tájékoztatása szerint ezzel megkezdődhet a visszavétel folyamata, ami alapján az érdeklődők az utolsó rendfokozatukkal, utolsó illetményükkel újra szolgálatba állhatnak. Jelezte: a visszavettek nem feltétlenül az utolsó beosztásukba kerülnek majd vissza.

Elmondta azt is, létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig öt napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőnek. A visszatérőknek nem kötnek ki próbaidőt, és elegendő időt adtak, hogy teljesíteni tudják az egészségügyi és fizikai követelményeket.

Ma sem döntene másként

A miniszter arra a kérdésre, hogy visszavárja a honvédség azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat, Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette: ma sem döntene másként, mint akkor vezérkari főnökként, ha az orvosok és katonaorvosok azt mondják, az oltással lehet megelőzni a pandémiát.

Hozzátette: ez volt az akkori döntés katonai indoka, de azzal nem értett egyet, hogy az akkori politikai vezetés nem engedte ezeket a katonákat másodállást vállalni, ezért miniszterként úgy döntött, visszavárják őket is.

Megjegyezte: a vezérkari főnök dönti el, közülük ki dolgozik majd egyenruhásként és ki civilként.

(MTI)