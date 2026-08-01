Külföld, Háború :: 2026. augusztus 1. 07:42 ::

Ismét rakétatámadás érte Kijevet

Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, kilencen meghaltak - jelentették be az ukrán főváros hatóságai szombaton.

A katasztrófavédelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről - köztük több gyerekről - is tudni.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt mondta, több ember rekedt épületek romjai alatt, és a sebesültek között két tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt.

A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.

Orosz dróntámadásról számoltak be a kelet-ukrajnai Harkiv város hatóságai is, hozzátéve, hogy a légicsapásban hárman megsebesültek. Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó azt mondta, a sebesülteket kórházban ápolják.

Az orosz erők csütörtökön is légicsapásokat intéztek Kijev és több más ukrán város ellen, azokban a támadásokban legkevesebb tíz ember vesztette életét. Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök azt közölte, legkevesebb két, észak-koreai gyártmányú rakéta törmelékeit találták meg a helyszínen.

Frissítés: Az oroszok szerint hadiüzemeket lőttek

Tömeges csapást mért kijevi és az ukrán főváros környékén működő hadiüzemekre és katonai célokra használt logisztikai központokra az orosz hadsereg - közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal támadott objektumok rakétafegyverek, pilóta nélküli légijárművek, radarállomások és rádióelektronikus harci eszközök gyártására, tárolására és szállítására szolgáltak.

A minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az éjszaka folyamán 274 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le 17 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.

(MTI nyomán)