Külföld :: 2026. július 10. 21:25 ::

Pénzzel teli táskát talált egy nő egy velencei vaporettón, a tulajdonos nem jelentkezett, a pénz a megtalálóé lett

Hétezer eurót tartalmazó táskát talált egy nő az egyik velencei vaporetto hajón. A tulajdonos nem jelentkezett, a városi közlekedési vállalat magának akarta megtartani az összeget, ám azt végül a megtalálónak ítélték - számolt be az esetről az Il Gazzettino című helyi napilap pénteken.

A táskát még 2022-ben hagyták el a velencei csatornákon közlekedő vízibuszok egyikén. A hétezer euró mellett csak néhány cukorka volt benne, így a tulajdonost nem lehetett értesíteni.

A poggyászt a vaporettón dolgozó egyik nő vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán.

Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a talált tárgy a megtalálót illeti meg.

A közlekedési vállalat megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté.

A nő 2024-ben békebíróhoz fordult, aki mostanra hozta meg a végleges ítéletet, miszerint a pénz a dolgozót illeti meg.

(MTI)