Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 10. 20:24 ::

Több mint egy hétig bujkált a hatóság elől egy hátulról támadó cigánybűnöző

Az adatok szerint június 26-án éjfél után a 23 éves kazári férfi a salgótarjáni Rákóczi úton hátulról megütött egy 51 éves férfit, aki a földre esett. A támadó kivette zsebéből a mobiltelefonját, a tárcáját az irataival, a bankkártyájával és 20 ezer forinttal, majd autóval elmenekült.

A rabló még hajnalban több helyen vásárolt a bankkártyával, majd elrejtőzött a hatóság elől. A nyomozók elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A férfi nem először került összeütközésbe a törvénnyel. Korábban lopás, okirattal visszaélés és többrendbeli kifosztás miatt vonták felelősségre, kétszer felfüggesztett szabadságvesztésre is ítélték, amelyek alól még nem mentesült.

Több mint egy héten át bujkált a rendőrök elől, a helyi körzeti megbízott azonban jól ismerte a szokásait, így július 6-án este elfogta az óvatlan cigányt.

A nyomozók kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A mobiltelefon, a bankkártya és a személyes okmányok egyelőre nem kerültek elő, felkutatásuk folyik - írja honlapján a rendőrség.