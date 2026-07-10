Anyaország :: 2026. július 10. 21:46 ::

Meghatározták az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékét

Az építőipari rezsióradíj általános forgalmi adó (áfa) nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként - a közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt.

A rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is.

Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás.

(MTI)