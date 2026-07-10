Külföld :: 2026. július 10. 21:57 ::

Négy év óta először láthatta negyedvér unokáit a brit uralkodó

Több mint négy éve most először láthatta Amerikában élő unokáit a brit uralkodó. A Buckingham-palota péntek esti tájékoztatása szerint Harry sussexi herceg és felesége, Meghan hercegnő a nap folyamán "szigorúan magánjellegű látogatást" tett III. Károly királynál a nyugat-angliai Highgrove-ban lévő királyi rezidencián, és a látogatáson jelen volt a hercegi házaspár két gyermeke, a hétéves Archie és az ötesztendős Lilibet is.

Károly a két unokával legutóbb 2022 júniusában, néhai édesanyja, a nem sokkal később elhunyt II. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezett platinajubileumi ünnepségsorozaton találkozott. Lilibetet az uralkodó - akkor még trónörökösként - abban az évben látta először, és a pénteki látogatás mindössze a második alkalom volt arra, hogy Harry és Meghan kisebbik gyermekével találkozhatott.

Harry az elmúlt években megfordult néhányszor Nagy-Britanniában, és egy-egy alkalommal találkozott édesapjával, de Meghan és a gyerekek négy éve először lépett brit földre.

Harry herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal - különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel - azóta is rendkívül feszült.

A helyzetet tovább rontotta Harry herceg néhány éve megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, "Spare" (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

Viszonya bátyjával, Vilmos trónörökössel továbbra sem javul; ezt jelzi, hogy a két testvér Harry mostani angliai látogatásán sem találkozik.

Harry ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel "semmi értelme a további viaskodásnak".

Hozzátette: nem tudja, hogy édesapjának mennyi ideje van hátra.

Az udvar két éve bejelentette, hogy III. Károly királynál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, és az uralkodó kezelésben részesül.

A 78. évében járó uralkodó betegségének pontos mibenlétéről azóta sem hangzott el hivatalos tájékoztatás, de a Buckingham-palota időnkénti megnyilatkozásaiból arra lehet következtetni, hogy a gyógykezelés azóta is tart.

Károly ugyanakkor teljeskörűen ellátja államfői feladatait, folyamatosan megjelenik hivatalos programjain, és az utóbbi hónapokban több hosszú külföldi látogatást is tett; megfordult több más ország mellett Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is.

(MTI)