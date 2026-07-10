Külföld, Videók :: 2026. július 10. 13:00 ::

Pánik egy Ryanair-járaton: betört egy ablak, egy embert a többi utas húzott vissza a nyílásból

Pánik tört ki pénteken a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, miután betört a repülőgép egyik ablaka, és egy utas megsérült.

Az incidens röviddel felszállás után történt, és a gép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.

Szemtanúk elmondása szerint a nagy robajjal betört ablak mellett ülő férfi testét a többi utas húzta vissza az ablaknyílásból. Sokan pánikba estek és sikítottak. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy a repülőgépben az oxigénmaszkok leereszkedtek az ülések feletti panelekből.





According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp July 10, 2026

A sérültet, egy szerb állampolgárságú férfit mentővel kórházba szállították Szalonikiben - jelentette az ERT görög műsorszolgáltató.

(MTI nyomán)