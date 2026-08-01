Elcsatolt részek :: 2026. augusztus 1. 10:51 ::

Jókora adatközpontot terveznek Őrvidékre is

Nagyméretű adatközpont létesülhet az ausztriai Burgenland (Őrvidék - a szerk.) északi részén, Nickelsdorf térségében, mérete sajtóértesülések szerint hasonlíthat a vitákat kiváltó felső-ausztriai Google-beruházáséhoz.

Nickelsdorf szociáldemokrata polgármestere, Gerhard Zapfl az APA osztrák hírügynökségnek azt mondta: tudomása van a tervezett adatközpontról, de egyelőre kevés információ áll rendelkezésére.

A Profil című osztrák hetilap szerint az A4-es autópálya Mönchhof lehajtójánál fekvő, 41-50 hektáros területen épülhetne meg a létesítmény. Az ingatlan a Burgenlandi Gazdaságfejlesztési Ügynökség tulajdonában van, és az önkormányzatot a terület interkommunális ipari parkká történő átminősítése során tájékoztatták arról, hogy adatközpont létesítését tervezik.

A Burgenlandi Gazdaságfejlesztési Ügynökség viszont nem erősítette meg, hogy konkrét terv létezne egy nagyméretű adatközpont megvalósítására. Pénteki tájékoztatásuk szerint jelenleg nincs kivitelezésre kész projekt.

A Netz Burgenland hálózatüzemeltető vállalat azt közölte, hogy több megkeresést is kapott úgynevezett hiperskálázó adatközpontok - rendkívül nagy kapacitású, felhőszolgáltatásokat kiszolgáló létesítmények - csatlakoztatására. Részleteket az egyes projektekről a vállalat nem közölt.

(MTI)