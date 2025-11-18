Sport :: 2025. november 18. 06:53 ::

Vb-selejtezők - Németország és Hollandia is kijutott

A német és a holland válogatott kijutott a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra, miután az európai selejtező utolsó, hétfői fordulójában előbbi gólzáporos meccsen verte a szlovákokat, míg utóbbi a litvánokat győzte le.

Az A csoportban a németek a szlovákokat fogadták ki-ki meccsen Lipcsében, a hazaiaknak a döntetlen is kedvezett volna a jobb gólkülönbség miatt. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttese azonban nem bízta a véletlenre, és már a szünetben négygólos előnyben volt, így a második félidőre már nem maradtak izgalmak.

A G csoportban a játéknap előtt a hollandok három ponttal vezettek a lengyelek előtt, ráadásul a gólkülönbségük 13 góllal jobb volt, így formalitás volt a zárónap. Hétfőn Amszterdamban 45 perc után még csak 1-0-ra vezettek a hazaiak a litvánokkal szemben, aztán viszont négy perc alatt háromszor is betaláltak a baltiak kapujába.

Az L csoportban nem volt kérdés előzetesen, a horvátok már megnyerték a kvintettet, és készülhetnek a vb-re, míg a csehek a pótselejtezőt jelentő második helyen zártak. Most az adriai gárda a hajrában szerzett góllal 3-2-re nyert Montenegróban, míg a csehek a papírformának megfelelően kiütötték Gibraltárt.

A 12 európai csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő nyári világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

(MTI)