Auschwitz jó üzlet a pakisztániaknak is, ha a mesterséges intelligencia segít

Egy nemzetközi spammerhálózat állhat a Facebookon terjedő, mesterséges intelligenciával generált, holokausztáldozatokat ábrázoló hamis képek mögött – derítette ki a BBC.



Kép: Facebook

A képeken gyakran hegedülő gyerekek vagy szerelmespárok láthatók az auschwitzi kerítés előtt, és a posztok több tízezer megosztást és lájkokat gyűjtöttek össze. A manipulált fotók és kitalált történetek azonban mélyen felkavarják a túlélőket és a valódi áldozatok hozzátartozóit.

Pawel Sawicki, az Auschwitz Emlékmúzeum szóvivője figyelmeztetett: a történelem ilyen szintű meghamisítása „veszélyes torzítás”, amely sérti az áldozatok emlékét. A múzeum már júniusban jelezte, hogy ismeretlen oldalak elkezdték ellopni a hivatalos tartalmaikat, majd AI segítségével átalakítva, hamis narratívával osztják meg azokat újra (hamis narratívát pedig még sosem láttunk a holotörténelemben... - a szerk.).

A BBC vizsgálata szerint a képek többsége pakisztáni profilokhoz köthető, amelyek részt vesznek a Meta tartalommonetizációs programjában (Content Monetization – CM). Egy felhasználó például azzal dicsekedett, hogy az 1,2 milliárd megtekintéssel bíró posztjai révén néhány hónap alatt 20 ezer dollárt (csaknem 7 millió forint) keresett. A tartalomkészítők nemcsak AI-modellekkel generálnak megtévesztő történelmi fotókat, hanem egymást tanítják arra is, hogyan hozzanak létre hihető álprofilokat, hogy bekerülhessenek a pénzkereseti rendszerbe.

Robert Williams, a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) szakértője hangsúlyozta: az AI-t lehet felelősen is használni az áldozatok történeteinek bemutatására, de az ilyen visszaélések súlyos károkat okoznak, mert azt a hamis látszatot kelthetik, mintha a holokauszt valójában meg sem történt volna.

