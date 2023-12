Extra, Zsidóbűnözés :: 2023. december 17. 19:29 ::

Micsoda félreértés: Bródy fia csak a Mártixot akarta megnézni, nem tudta, hogy pornót dugdos a céges laptopjába

Kétségbeesésében állt bosszút az őt kirúgó bankon Bródy János fia. A napokban sokkolta a magyar közvéleményt a hír: az Amerikai Egyesült Államok bírósága két év börtönbüntetésre ítélte a zenész gyermekét, Bródy Dánielt - írja a Blikk.

A több mint egy évtizede San Franciscóban élő programozót azért ítélték el, mert kirúgása után úgy állt bosszút korábbi munkaadóján, hogy meghekkelte a számítástechnikai rendszerét. A Blikk birtokába jutott, Amerikában egyébként nyilvánosan is elérhető tárgyalási jegyzőkönyvek azonban egy picit árnyalják a helyzetet, Bródy Dániel ugyanis saját bevallása szerint végső kétségbeesésében tette, amit tett. Az informatikust a pandémia alatt rúgták ugyanis ki, amely miatt az anyagi csőd szélére került - áll a bulvárlap fajtársi szerecsenmosdatásában.



Szegény Dániel azt hitte, a Mátrixot dugta be (fotó: Pozsonyi Zita)

- Ti és őszintén szólva az FRB (a bank neve rövidítve – a szerk.) a koronavírus-járvány kellős közepén nehéz anyagi helyzetbe juttattatok ezzel a hirtelen, végkielégítés nélküli felmondással – idézték be a tavaly elkezdődött per egyik tárgyalásán Bródy Dániel egy volt kollégájának írt levelét, amelyben azt is leírta, hogyan érezte magát a bank döntése miatt.

- Véleményem szerint ez különösen durva és kegyetlen lépés volt, tekintve a két éves szolgálatomat és kemény munkámat, jóhiszemű hozzáállásomat és a kiváló teljesítményemet. Egy USB-lejátszó csatlakoztatása és a film nézése, amikor valaki beteg, nem indokolja ezt a lépést – folytatta a levelében Bródy János fia, akinek a bank 2020 márciusában, a pandémia kezdetén azért mondott fel azonnali hatállyal, mert állítása szerint a férfi pornográf tartalmú videókat nézett a céges laptopján. Dániel az első tanúvallomásában azonban azt állította, nem tudta, hogy mi van az USB-háttértárolón, amelyet a bank tulajdonában lévő gépbe dugott.

- Egy barátomtól kaptam az USB-meghajtót és azt hittem, hogy a Mátrix című film van rajta, azt akartam megnézni betegen feküdve otthon – jelentette ki a férfi, akit azonban nem az állítólagos felnőttfilmes videózás miatt ítéltek el, hanem amiatt, amit a kirúgása után tett. A kétségbeesett, immáron munka nélkül maradt informatikus ugyanis a felmondása utáni este és azt azt követő napokban meghekkelte a bank rendszerét, letörölt fontos adatokat, amellyel a vád szerint több mint 220 ezer dollár, azaz 76 millió forint kárt okozott. Ráadásul ezek után nem szolgáltatta vissza a banknak a céges gépet, amelyről a hekkelés történt, azt állította, hogy ellopták azt. Majd amikor elkezdődött a nyomozás az ügyben, a rendőröknek, majd a később az ügyet átvevő szövetségi ügynököknek is hazudott, amely szintén bűncselekménynek minősül az Egyesült Államokban.

Bródy Dánielt végül egy évvel a kirúgása után, 2021. áprilisában tartóztatták le, de 25 ezer dollár, azaz 8,7 millió forint óvadék ellenében szabadlábon védekezhetett. A jegyzőkönyv szerint az óvadékot meghatározó meghallgatásán több kérdése is volt azzal kapcsolatban, mit tehet és mit nem, például, hogy dolgozhat-e ez idő alatt, intézheti-e a dolgait a városban, valamint hogy használhatja-e a mobiltelefonját.

- Nem tudom, mi a teendő ilyenkor, nem vagyok bűnöző – magyarázta a sok kérdését Sallie Kim bírónak Bródy Dániel, aki az előkészítő tárgyalások után kirúgta a kirendelt védőjét, és egy olyan ügyvédet szerződtetett le, aki korábban az ügyészség tanácsadójaként dolgozott számítógépes csalás és hekkelési ügyekben.

A férfit egyébként a 24 hónap börtön mellett arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollárt, vagyis 182 millió forintnak megfelelő büntetést, amely nem lesz egyszerű, ha a kirúgása állítása szerint az anyagi csőd szélére sodorta.