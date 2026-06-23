Anyaország :: 2026. június 23. 10:44 ::

Hadházy csalódott: nem állatorvosra bízzák a vagyonvédelmi és -visszaszerzési hivatal vezetését

Nem pályázhat a létrehozni tervezett Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal (NVVH) élére Hadházy Ákos – erről maga a volt parlamenti képviselő írt a Facebook-oldalán, miután elérhetővé vált az új hatóságról szóló törvénytervezet.

Hadházy szerint a jogszabályban szereplő feltételek eleve kizárják őt a pályázók közül. Mint írta, nem rendelkezik a szükséges jogi vagy pénzügyi végzettséggel, és a tervezet által előírt legalább tizenhat év szakmai tapasztalatnak sem felel meg a jogalkotók által elvárt módon. Emellett utalt arra is, hogy a szabályozás alapján az is kizáró ok lehet, hogy korábban országgyűlési képviselő volt.

A képviselő hozzátette, hogy a törvénytervezet alapján egyértelművé vált számára: az új kormány nem számít a munkájára ezen a területen. Ennek ellenére jelezte, hogy továbbra is figyelemmel fogja kísérni a korrupció elleni intézkedéseket és azok eredményeit, amennyire ezt saját lehetőségei – köztük állatorvosi munkája – engedik.

(24 nyomán)