Külföld, Háború :: 2026. június 23. 21:19 ::

Kibertámadás ért több állami bankot Iránban

Fennakadásokat jelentettek Iránból az internetes banki szolgáltatások terén, miután kibertámadás érte az ország állami kézben lévő több bankját - derült ki kedden iráni sajtóforrásokból.

A Sarg című lap úgy tudja, a Melli, a Szaderat és a Tedzsarat banknál a támadás hatására egy időre leállították az online fizetési lehetőséget annak érdekében, hogy az ügyfelek adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. A helyreállítás a lap értesülése szerint jelenleg is folyik.

A magánkézben lévő bankokat nem érintette a kibertámadás.

Hasonló támadás már június közepén is történt, a hackerek akkori garázdálkodása következtében négy állami banknál álltak le az online tranzakciók, illetve egy időre működésképtelenné vált több teheráni bankautomata is.

Az akkori támadásért a Fekete Farkasok nevű iráni hackercsoport jelentkezett a Telegramon, és közölték, hogy "néma háború van kibontakozóban, Irán támadás alatt áll".

A 2022-ben kirobbant kormányellenes tüntetéseken az iráni jegybankot érte kibertámadás, valamint egy időre működésképtelenné váltak a teheráni Evin börtön biztonsági kamerái is. A hackerek a kamerák által rögzített több olyan felvételt is megszereztek, amelyen a létesítményben őrzött politikai foglyok bántalmazása látható.

(MTI)