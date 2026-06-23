Háború :: 2026. június 23. 14:31 ::

Dél-Korea befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreaiakat

Dél-Korea befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreai katonákat, ha hazatérés helyett Dél-Koreát választanák - közölte kedden a szöuli külügyminisztérium.

A tárca közleményében hangsúlyozta: Dél-Korea ellenzi, hogy az oroszok oldalán harcoló és ukrán hadifogságba esett észak-koreaiakat akaratuk ellenére Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter erről a kérdésről és más, a két ország kapcsolatait érintő kérdésekről a tervek szerint június 30-án tárgyal majd Szöulban dél-koreai kollégájával, Dzso Hjonnal.

Két észak-koreai katona, aki az oroszok oldalán harcolva esett ukrán hadifogságba Kurszknál 2025-ben, azt a szándékát közölte, hogy hazatérés helyett Dél-Koreába akar menni.

A szöuli kormány az észak-koreai katonákat az alkotmány szerint továbbra is dél-koreai állampolgároknak tekinti, és minden Dél-Koreába érkező hadifoglyot befogad - ismételte meg állásfoglalását a tárca.

(MTI)