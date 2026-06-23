Anyaország :: 2026. június 23. 21:25 ::

"A visegrádi négyek együttműködése visszatért"

A visegrádi négyek együttműködése visszatért - mondta a magyar miniszterelnök kedden Gödöllőn, a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a gödöllői Grassalkovich-kastélyban Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.

Babis: ismét egy csónakban evezünk

Ismételten egy "csónakban evezünk", országaink és régiónk érdekeiért fogunk küzdeni - mondta Andrej Babis cseh miniszterelnök a V4-es miniszterelnöki csúcs után tartott sajtótájékoztatón kedden Gödöllőn.

A cseh kormányfő hangsúlyozta: a V4 ismét működik, "és bízom benne, hogy tökéletesen fogunk működni".

Ez a négy ország Európa jövője, és meggyőződésem, hogy megint tökéletesen fogunk működni, ahogy az a múltban történt - fogalmazott Andrej Babis, megjegyezve: "gyönyörű" eredményeink lesznek, és ezért mindenki meg fog tenni mindent.

Fico: a versenyképesség erősítése a szlovák elnökség egyik fő célja

A versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés (V4) július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja - mondta a szlovák miniszterelnök a V4-csúcson kedden Gödöllőn.

Robert Fico a Grassalkovich-kastélyban tartott csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón kiemelte, azt szeretnék, hogy a négy ország ismét nagyon erős legyen.

Az Európai Unió versenyképességének fő problémáját a magas energiaárak jelentik, a villamos energia árát mindenképpen csökkenteni kell az EU-ban - húzta alá.

A szlovák kormányfő szerint fontos, hogy a V4-ek a jövőben koordinációs találkozókat tartsanak az Európai Tanács ülései előtt, hiszen több kérdésben, például a migrációs paktum ügyében közös álláspontot képviselnek.

Tusk hálás Magyar Péternek

Köszönöm Magyar Péternek a remény visszahozatalát, hogy a visegrádi csoport, így Magyarország is újra az európai eseményeken hang lehet, továbbá hogy újra együttműködhetünk, függetlenül a különbségeinktől, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem minden témában egyezik a véleményünk - hangsúlyozta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a V4-es miniszterelnöki csúcs után tartott sajtótájékoztatón kedden Gödöllőn.

Donald Tusk megjegyezte, hogy mindig is voltak bizonyos különbségek, ugyanakkor "amikor ez egy lojális együttműködés volt, akkor az teljes bizalomra épült, a jó szándékról mindenki meg volt győződve, senki nem csapta be a másikat, sokszor egy ökölként haladtunk előre, és képesek voltunk akkor nemcsak hatással lenni a döntésekre, hanem néhány döntést diktálni is Európában".

Reményét fejezte ki, hogy a jövőben a kulcsfontosságú témákban, mint az energia, a migráció, a kohézió, a mezőgazdaság közösen képviselhetik az érdekeiket.

(MTI nyomán)