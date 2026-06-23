Anyaország :: 2026. június 23. 15:46 ::

Valótlan hirdetések miatt emeltek vádat egy nő ellen Somogyban

Eladásra kínált könyvekről, színház- és koncertjegyekről szóló valótlan hirdetések miatt vádat emelt az ügyészség egy nő ellen - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-t.

Azt írták: a húszas éveiben járó és Eger környékén rossz anyagi körülmények között élő vádlott jövedelmének kiegészítése érdekében határozta el, hogy olyan könyveket és jegyeket árul egy közösségi oldal tematikus csoportjaiban, amelyekkel nem rendelkezik.

A nő a csoportokban megkereste azokat, akik meghatározott jegyeket, könyveket kerestek az interneten, majd elhitette velük, hogy birtokában van ezen termékeknek, a banki átutalás megérkezése után azonban elérhetetlenné vált számukra - tették hozzá.

A vádhatóság kiemelte, a vádlott ezzel a módszerrel negyven embert ejtett tévedésbe, és félmillió forint jogtalan haszonra tett szert, a legnagyobb kárt egy futballszurkolónak okozta, aki az Európa-bajnokságra szóló jegyeket szeretett volna vásárolni tőle.

A Nagyatádi Járási Ügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában csalás miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt a büntetlen előéletű nővel szemben - olvasható a közleményben.