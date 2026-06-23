Anyaország :: 2026. június 23. 18:39 ::

Az aszálykárok és a szőlő aranyszínű sárgaságbetegségének hatásait kompenzálnák az AÉM jogszabálytervezetei

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) jogszabálytervezetei segítenék kompenzálni az aszálykárok és a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének hatásait - olvasható a kormany.hu oldalon közzétett, társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentumokban.

Az aszálykárok kompenzációjáról szóló tervezet szerint az aszály 2025-ben jelentős károkat okozott, főképp az Alföld keleti és középső részén. A bejelentések alapján elsősorban a kukorica, a napraforgó és az őszi búza károsodott, a hozamcsökkenés mértéke a legmeghatározóbb 15 növénykultúrában meghaladta a 60 százalékot. A veszteségeket az agrárkár-enyhítési rendszer részben tudta ellensúlyozni a márciusban kifizetett kárenyhítő juttatás folyósításával. Magyarország az aszály súlyosságára tekintettel az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válságalap megnyitása érdekében, és 10,8 millió euró támogatást kapott.

A tervezet alapján az aszályt szenvedett kukoricatermelők átalánytámogatást vehetnek igénybe, hektáronként várhatóan 20-25 ezer forintot. Azok a mezőgazdasági termelők lehetnek jogosultak, akiknél a hozam a tavalyi aszály miatt igazoltan legalább 30 százalékkal csökkent, és idén is nyújtottak be egységes kérelmet. Az uniós jogszabály alapján a kukorica mellett a csemegekukorica, a dinnye, a cirok, az olajretek és pattogtatni való kukorica részesülhetne még támogatásban. Az Európai Bizottság azonban a Magyarország által jelzett teljes körű növénylistából csak egyes növényeket emelt ki, amelyek közül leginkább a kukorica támogatása indokolt annak gazdasági jelentősége, károsodása és a rendelkezésre álló forráskeret korlátai miatt.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegségéről szóló tervezet a fertőzés gazdasági és ökológia következményeivel indokolja a kompenzációt. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez jelenleg is igényelhető állami támogatás, de ennek mértéke nem elegendő a kialakult súlyos helyzet kezeléséhez, ezért szükséges a jelenlegi támogatási program kibővítése. A támogatás igénylésének szabályai egyszerűsödnek, a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül. A kórokozó több éven keresztül maradhat a szőlőültetvényekben, ezért a zárlati intézkedés ideje alatt biztosítani kell a kártalanítás többszöri igénylését. A menthetetlen ültetvények felszámolásának gyorsítása érdekében csökkenteni javasolják az ültetvény felszámolásával járó fertőzöttségi küszöböt.

A jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése június végéig tart.

(MTI)