Külföld, Háború :: 2026. június 23. 23:04 ::

Rubio: az Egyesült Államok nem fog átkelési díjat elfogadni a Hormuzi-szorosban

Egyetlen ország sem szedhet átkelési díjat a Hormuzi-szorosban - jelentette ki kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszter közel-keleti körútja első állomásán, Abu-Dzabiba érkezve.

"Nemzetközi hajózási útvonalról van szó" - húzta alá. "Egyetlen ország sem szedhet díjat vagy vámot nemzetközi hajózási úton. Ez hatályos nemzetközi jog. Nem hinném, hogy e tekintetben bárkit is meg kellene győznünk. Úgy vélem, a térség országai egyetértenek velünk" - mondta Rubio, aki csütörtökig tartó közel-keleti körútján az Egyesült Arab Emírségekbe, Kuvaitba és Bahreinbe is ellátogat.

Az amerikai külügyminisztérium szerint Rubio az említett országokkal egyebek között az Iránnal aláírt szándéknyilatkozatot, a Hormuzi-szoros akadálymentes áthajózhatóságára irányuló erőfeszítéseket, valamint a térségbéli béke és stabilitás kérdéseit kívánja megvitatni.

A tárcavezető újságíróknak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy meg akarja nyugtatni az Egyesült Államok szövetségeseit a Perzsa-öböl térségében, ami a keretegyezményt illeti.

"Bizonyos pontok, amelyek nem szerepelnek a szándéknyilatkozatban, kétségtelenül szóba kerülnek majd" – mondta Rubio. Úgy fogalmazott, hogy a dokumentum alapos elolvasása egyértelművé teszi, hogy ha például a harcok teljes és végleges beszüntetéséről van szó az egész régióban, "ez nem lehetséges mindaddig, amíg Irán szövetségesei Irakból rakétákat és drónokat lőnek ki, és terrortámadásokat hajtanak végre, ahogyan azt a Hamász és a Hezbollah tette".

A megállapodás-tervezet vitás elemei között szerepel egyebek között az, hogy a dokumentum nem tartalmaz korlátozásokat Irán ballisztikusrakéta-programjára, valamint az abban foglalt, 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozására irányuló javaslat és egyéb olyan rendelkezések, amelyek kiterjeszthetik Teherán regionális befolyását és ellenőrzését a térség kritikus fontosságú olajszállítási útvonalai felett.

Rubio azt mondta, hogy mostani útján nem fogja felkérni a regionális szövetségeseket, hogy hozzájáruljanak bármilyen újjáépítési alaphoz, bár a térség országai legalább részben fedeznék a költségeket. Úgy fogalmazott, hogy ez még a jövő zenéje, s az, hogy Irán kap-e bármilyen támogatást, Teherán jövőbeli magatartásától függ majd.

Elemzők és diplomaták szerint azonban a szándéknyilatkozat konkrét feltételei megdöbbentették a regionális tisztviselőket.

"A megállapodás regionális hatalomként rehabilitálja a teheráni rezsimet" - írta Abdulrahman ar-Rasíd szaúdi kommentátor a múlt héten az angol nyelvű Arab News napilapban. "A források zöme, amelyekhez Teherán hozzájut majd az elkövetkezendő hetekben, nagy valószínűséggel főként katonai pozíciója erősítésére megy majd, nem pedig az életkörülmények vagy a gazdaság támogatására" - tette hozzá.

(MTI)