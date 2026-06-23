Cigánybűnözés :: 2026. június 23. 08:50 ::

Gurbai Miklós letépte láncait

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki Gurbai Miklós ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 40 éves férfi 2026. június 22-én a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt VIII. kerületi lakásából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozó hatóság elrendelte körözését.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Gurbai Miklós tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.