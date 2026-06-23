Anyaország :: 2026. június 23. 11:00 ::

Átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és az MTI Nonprofit Zrt.

Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt, valamint más, kapcsolódó törvényeket módosító, tiszás képviselők által kezdeményezett jogszabályt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz.

Az Országgyűlés 145 igen, 39 nem szavazattal fogadta el Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők előterjesztését.

A kihirdetését követő 30. napon hatályba lépő jogszabály szerint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) beolvad a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.

Visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága, megalakul az MTI Nonprofit Zrt., a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett pedig létrejön a Független Közmédia Testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja az új közszolgálati médiacégek felett.

A médiatanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA vezérigazgatójának vezető tisztségviselői megbízatása a törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik.

(MTI)