Külföld :: 2026. június 23. 17:32 ::

Mindenki megkönnyebbült: nem antiszemita, hanem "csak" nőgyűlölő volt a Montréal zsidó negyedében történt lövöldözés elkövetője

Nem terrorcselekmény volt a Montréal zsidó negyedében történt, három emberéletet követelő hétfői lövöldözés - közölték kedden a kanadai hatóságok. Sajtóértesülések szerint egy szélsőséges nőellenes mozgalom tagja lehetett a merénylő.

A Montréal nyugati részén található Côte-des-Neige lakónegyedben történtek során egy járókelő, egy rendőr és az elkövető vesztette életét. Két sérült is volt, köztük egy rendőrnő. Szemtanúk több tucat lövésről számoltak be.

A rendőrség szóvivője szerint egy szemtanú riasztotta a rendvédelmi szerveket, a kiérkező rendőrök a helyszínen tűz alá kerültek. Ezt követően a rendőrség páncélozott járművei és nehézfegyveres egységei is kivonultak.

A közösségi médiában megjelent felvételeken a katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított volt látható, mellette egy karabéllyal.

Fady Dagher rendőrfőnök szerint 24 éve nem halt meg Montréalban rendőr bevetés közben.

A helyi zsidó szervezetek szerint a támadás során meghalt civil a montréali zsidó közösség tagja volt. A kanadai sajtó úgy tudja, egy 68 éves férfiról van szó, akit az interneten terjedő videófelvételek szerint lehet, hogy a rendőrök lőttek le. A hatóságok ezzel kapcsolatban a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem nyilatkoztak.

A kanadai sajtó továbbá beszámolt arról is, hogy a tettes állítólag egy kiáltványt is megfogalmazott, bár ezt a hatóságok eddig szintén nem erősítették meg. A Globe and Mail hírportál szerint a támadás után figyelmeztetést küldtek körbe a rendvédelmi szerveknek arról, hogy hasonló cselekmények történhetnek. Az állítólagos manifesztumban a lakosságot arra szólítják fel, hogy lőjenek a rendőrökre.

További médiaértesülések szerint a dokumentum az úgynevezett "incel" mozgalomra jellemző gyűlöletkeltő nyelvet is tartalmazott. Az egyedülálló, nőtlenségükért a nők elutasító magatartását hibáztató férfiakból álló, nőellenes mozgalom egyik követője 2018-ban egy torontói támadás során tizenegy embert - többségükben nőket - ölt meg.

(MTI)